Torino, presentata la lista per il campionato: nessuno escluso, Gojak prende il 10 - Toro.it

La maglia numero 10 del Torino è passata da Iago Falque al neo acquisto Amer Gojak, Federico Bonazzoli ha invece scelto il numero 26

Ia la partenza di Iago Falque, la maglia numero 10 del Torino non è rimasta senza padrone ma se l’è presa l’ultimo arrivato, in ordine di tempo, in casa granata: Amer Gojak. L’altro neoacquisto, Federico Bonazzoli, ha invece optato per il 26 che, da quando Danilo Avelar è stato ceduto, non era stato più indossato da nessun altro calciatore granata. Oltre che i numeri di maglia dei due calciatori, la Lega serie A ha anche ufficializzato la lista dei giocatori che il Torino ha iscritto a questo campionato: come da previsioni, nessuno è stato escluso ma se a gennaio verranno effettuati dei nuovi acquisti, prima dovranno essere effettuate delle cessioni per liberare gli slot al momento tutti occupati.

Torino: la lista dei 25 per il campionato

Ricordiamo che da regolamento possono essere iscritti al campionato un massimo di 25 calciatori di età superiore ai 22 anni, di questi 4 devono essere cresciuti nel club (cioè essere stati tesserati per almeno tre stagioni nella squadra entro i 21 anni di età) e altri 4 devono essere cresciuti in un vivaio italiano. Se non si dispongono di almeno 4 giocatori in rosa cresciuti nel vivaio del club e altri 4 cresciuti in un altro vivaio di una squadra italiana, è necessario lasciare degli spazi vuoti nella lista degli over 22. Nel caso del Torino, essendo solamente tre i calciatori over 22 cresciuti nel proprio settore giovanile (Jacopo Segre, Simone Edera e Simone Verdi), gli iscritti totali risultano quindi 24 e non 25. Ricordiamo che non c’è invece alcun limite per gli under 22 (di cui fanno parte anche i vari Buongiorno, Ferigra, Singo e Millico), che non devono essere iscritti a nessuna lista.

Lista over 22

1) Ujkani, 2) Rosati, 3) Milinkovic-Savic, 4) Sirigu, 5) Bremer, 6) Lyanco, 7) Rodriguez, 8) Ansaldi, 9) Vojvoda, 10) Murru, 11) Nkoulou, 12) Lukic, 13) Gojak, 14) Meité, 15) Linetty, 16) Rincon, 17) Bonazzoli.

Lista over 22 formati in Italia

1) Izzo, 2) Baselli, 3) Belotti, 4) Zaza

Lista over 22 formati nel club

1) Segre, 2) Edera, 3) Verdi