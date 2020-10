Cairo: “D’Angieri? C’è gente che vuole farsi pubblicità. Non vendo il Torino”

Le dichiarazioni del presidente granata Urbano Cairo sull’offerta del magnate Nunzio Alfredo D’Angieri per l’acquisto del Torino

Risultati discutibili ed una contestazione che sembra non avere fine non impediscono ad Urbano Cairo, presidente del Torino, di rimarcare la propria posizione su un’eventuale cessione del club. “L’ho già detto, non voglio cedere il club. Questa è solo gente che vuole farsi pubblicità“, queste le parole del patron granata a margine della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calciomercato. Ad aver provocato una presa di posizione tale sono le affermazioni del magnate Nunzio Alfredo D’Angieri, che avrebbe esternato l’intenzione di rilevare la società e di acquistare lo stadio. Tutto ovviamente con i dovuti permessi.

Torino, Cairo frena l’entusiasmo di D’Angieri

Di fede bianconera ma con il nonno granata, D’Angieri è pronto ad immergersi nel business calcistico ed il Toro sembrerebbe fare al caso suo: “Ci sono due condizioni imprescindibili, che Cairo voglia vendere e che Appendino mi conceda la possibilità di acquisire lo stadio. Conosco Cairo da molti anni e non voglio interferire nei suoi affari quindi sono pronto ad intavolare una trattativa ma soltanto a fronte di una sua apertura a cedere la società.“. Queste le parole del magnate, frenate però da Cairo.