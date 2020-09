Siete contenti dell'arrivo di Murru? - Toro.it

Sondaggio / Il Torino ha chiuso per Murru, il cui arrivo sarà ufficializzato nelle prossime ore dopo le visite mediche di rito: è l’operazione giusta?

Il Torino ha scelto Murru per regalare a Giampaolo un rinforzo sulla fascia. Un’operazione quasi a sorpresa, anche per poter dare a al tecnico un’alternativa a Rodriguez, al momento infortunato. Siete soddisfatti dell’arrivo di questo giocatore? Pensate che si tratti dell’operazione giusta? Come sempre potete votare scegliendo la vostra opzione preferita nel box sondaggio in homepage o sotto questo articolo.

[poll id="355"]