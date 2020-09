Toro, Torreira è il play ideale secondo i lettori: a lui il 68% dei consensi

Sondaggio / Il Toro, a caccia di un regista, sta trattando Torreira, Vera e Biglia. L’uruguaiano è quello che i tifosi vorrebbero in granata

Dopo i primi acquisti, è tempo per il Toro di concentrarsi sul prossimo vuoto da colmare per quanto riguarda il fronte mercato. Giampaolo, accontentato nelle prime richieste fatte alla società, ha ancora un desiderio per quanto riguarda il centrocampo: si tratta infatti di trovare un regista per il Toro. Da anni senza un giocatore per quel ruolo specifico, i granata stanno sondando il terreno per diversi profili che potrebbero corrispondere all’identikit ideale. I nomi che il Torino sta trattando sono quelli Torreira, Fausto Vera e Biglia ed uno dei tre potrebbe presto approdare in granata. I lettori di Toro.it hanno espresso la loro opinione a riguardo, eleggendo il proprio preferito.

Toro, Torreira è il preferito dei lettori. Vera al secondo posto

Al sondaggio su chi sarebbe il play ideale per il 4-3-1-2 di Giampaolo, la maggioranza ha optato per Torreira. L’attuale giocatore dell’Arsenal ha infatti raccolto il 68% dei consensi. La sua qualità, notata già da altri club di Serie A in passato, è indiscussa e farebbe comodo al Toro. Seconda posizione invece per Fausto Vera, con il 27% dei sì. L’argentino potrebbe essere il giusto compromesso per il Toro, che difficilmente potrà permettersi l’ingaggio dell’uruguaiano. Medaglia di bronzo invece per Biglia, svincolato e che arriverebbe a zero sotto la Mole. Solo il 6% dei lettori lo ha scelto come regista ideale.