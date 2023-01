Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it il migliore in campo contro il Milan è stato Schuurs

L’impresa del Toro di riuscire a battere il Milan a San Siro agli ottavi di finale di Coppa Italia, giocando buona parte della partita in inferiorità numerica, è un’impresa che non verrà scordata facilmente. Bisogna sottolineare che praticamente tutti i granata che sono scesi in campo nel match contro i rossoneri hanno rimediato una buona prova. Ma per i lettori e per le lettrici di Toro.it non ci sono dubbi, il migliore in campo è stato Perr Schuurs. A votare per lui è stato il 26% dei partecipanti al sondaggio. Al secondo posto Vanja Milinkovic-Savic, che ha ottenuto il 20% del consenso dei votanti. Sul gradino più basso del podio, con il 19% dei voti, troviamo Sasa Lukic. Seguono Alessandro Buongiorno, Michel Adopo e Brian Bayeye, rispettivamente con il 17%, 14% e 3% dei voti. Infine, il restante 1% ha indicato Wilfred Singo come migliore in campo contro la squadra guidata da Stefano Pioli.