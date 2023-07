Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, andando a rinforzare le corsie laterali. Siete contenti del suo arrivo?

Il Torino ha ufficializzato il secondo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato che si prospetta molto interessante. Dopo Popa, portiere romeno arrivato per fare da secondo a Milinkovic-Savic, la seconda firma porta il nome di Raoul Bellanova. L’esterno, reduce dall’Europeo Under 21 in cui ha giocato con Pellegri e Ricci, e da una stagione con l’Inter che lo ha visto fare minuti anche in finale di Champions League, si è trasferito a titolo definitivo per 7 milioni più bonus. Lettori di Toro.it, siete contenti dell’arrivo di Bellanova? Ditecelo nel sondaggio.

Siete contenti dell'arrivo di Bellanova? Sì

No Guarda i risultati