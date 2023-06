Sondaggio / Abbiamo chiesto ai lettori la loro opinione sul rinnovo annuale di Djidji: ecco le loro risposte

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato quello che può essere considerato il secondo colpo di mercato in casa Torino. Koffi Djidji, infatti, ha rinnovato il proprio contratto per un’altra stagione, eliminando tutte le voci che lo davano come partente a costo zero. L’ivoriano, infatti, aveva il contratto in scadenza il 30 giugno e diverse squadre sembravano potessero interessarlo. Ad influenzare molto la sua decisione di restare, però, è stato Juric; l’allenatore croato, grande estimatore dell’ex Crotone, ha spinto per la sua permanenza, ottenendo di fatto ciò che desiderava.

Cosa ne pensano i lettori

Abbiamo chiesto ai lettori il loro parere in merito al rinnovo annuale di Djidji, e loro si sono esposti in maggioranza verso l’apprezzamento della scelta. Il 69%, infatti, si è ritenuto soddisfatto per la permanenza dell’ivoriano, mentre il 31% ha risposto il contrario. Tra le motivazioni a favore della loro scelta, possibilmente, è presente anche la durata di un solo anno. Nonostante ciò, però, la fumata bianca è arrivata, e Djidji rimarrà granata almeno per un’altra stagione.