Il sondaggio su Raoul Bellanova non lascia spazio a dubbi: i lettori sono contenti dell’arrivo del classe 2000 in granata

Non c’è dubbio: i lettori e le lettrici di Toro.it sono contenti dell’arrivo di Raoul Bellanova. L’esterno classe 2000, arrivato dal Cagliari, è il primo acquisto di questa sessione di mercato. Il 96% dei lettori si è detto contento del suo arrivo, mentre solo il 4% non è contento. Un risultato che non lascia spazio a dubbi: i tifosi sono contenti del suo arrivo sotto la Mole.