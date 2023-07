Il calendario della Serie A 2023/2024 è stato stilato: siete soddisfatti del programma del Torino? Rispondete al nostro sondaggio

La Lega Serie A ha stilato il calendario per la stagione 2023/2024. Il Torino ospiterà alla prima giornata il Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso dalla Serie B. Il Derby della Mole è invece in programma all’8ª (in trasferta) e alla 32ª giornata (in casa). Sarà un inizio piuttosto complicato per i granata, che nei primi nove turni di Serie A incontreranno Milan (2ª giornata), Roma (5ª giornata), Lazio (6ª giornata), Juventus (8ª giornata) e Inter (9ª giornata). Siete soddisfatti del calendario del Torino? Rispondete al nostro sondaggio.

Siete soddisfatti del calendario del Toro? Sì

No Guarda i risultati