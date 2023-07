I risultati del sondaggio: i lettori sono divisi, ma per poco trionfa la soddisfazione nel nuovo calendario della Serie A

Nella giornata di martedì è stato presentato il nuovo calendario della Serie A. Per il Torino ci saranno un inizio e una fine complicati, con tanti scontri contro le big nelle prime giornate. I lettori sono divisi su questo calendario: il 59% è soddisfatto, mentre il 41% no. Per poco trionfa la soddisfazione, in vista del prossimo campionato.