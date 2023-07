Il Torino ha annunciato che Nemanja Radonjic giocherà nella prossima stagione con la maglia numero 10: cosa ne pensano i lettori?

Il Torino ha annunciato attraverso i suoi canali social che il calciatore serbo Nemaja Radonjic ha cambiato il proprio numero di maglia in vista della prossima stagione. L’ex Marsiglia infatti non indosserà più la numero 49 che aveva nella passata stagione ma ha deciso di prendere la numero 10, maglia lasciata libera dal suo connazionale Sasa Lukic che a gennaio si era trasferito al Fulham per 9,8 milioni di euro. Sicuramente una maglia così importante porta con se molte pressioni e indossarla è una responsabilità non da poco. Sicuramente Radonjic ha il talento e la qualità per portare la maglia numero 10 ma la stagione passata il serbo ha avuto molti alti e bassi e ci si aspetta, con questo cambio di numero, anche una crescita dello stesso giocatore su tutti i livelli, specialmente sul livello della continuità.

