Il Torino ha svelato la seconda maglia per la stagione 2023/2024. Sarà bianca con ricami in granata e avrà una particolare scritta all’interno del colletto, che sottolinea il legame tra il club e i suoi tifosi. Nella nuova maglia da trasferta spiccano, inoltre, le finiture a costina di colore granata in cui sono realizzati i mezzi bordi delle maniche, il colletto e il bordo inferiore del retro della maglia. Vi piace la nuova divisa da trasferta? Rispondete al nostro sondaggio.

