Sondaggio / Secondo voi il presidente Cairo accontenterà le richieste di Juric per il mercato di gennaio: diteci la vostra

Il Toro sta conducendo un buon campionato nel quale si vede già la mano di Ivan Juric sulla squadra ma un occhio è rivolto al futuro, ovvero alla sessione di calciomercato invernale. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati è già al lavoro per sondare i primi profili che a gennaio potrebbero trasferirsi all’ombra della Mole. Ivan Juric è pronto a fare delle richieste specifiche in vista del calciomercato di riparazione, allora la domanda che facciamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it è la seguente: Pensate che Cairo accontenterà Juric nel mercato di gennaio? Potrete rispondere sì o no. È questo il tema del sondaggio: per votare basterà scegliere l’opzione in basso, al fondo di questo articolo o in homepage, in basso sotto la classifica.

Pensate che Cairo accontenterà Juric a gennaio? Sì

No Guarda i risultati