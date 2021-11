Sondaggi / Il giudizio generale sul rendimento della prima parte di campionato del Torino tende al negativo

Dopo due stagioni particolarmente deludenti, quello in corso doveva essere l’anno della rinascita. Non sempre le cose sono andate secondo i piani, ma c’è stato un miglioramento generale per il Torino sotto la guida di Juric. Il tecnico ha portato con sè una nuova idea di calcio e nuovi metodi di lavoroche si sono rivelati efficaci a tratti. Con meno punti raccolti rispetto a quelli meritati, i suoi granata sono risuciti comunque ad alzare il livello generale delle prestazioni e dei risultati. Arrivati a quasi un terzo del campionato, abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori un giudizio sul rendimento del club fino a qui.

Torino, solamente il 23% ha giudicato scarso il rendimento

Tra i più apocalittici e gli integrati, ha avuto la meglio la mediocrità. Oltre la metà dei voti è infatti stata assegnata alla voce “sufficiente” (il 59%), che ha dimostrato solo un parziale soddisfacimento di quanto ottenuto fino a qui. Subito dopo c’è però il peggiore dei giudizi: il 23% sostiene infatti che il rendimento di questa prima parte di stagione sia stato scarso. In penultima posizione c’è l’aggettivo “buono” con il 16% dei consensi mentre solo l’1% ha votato “ottimo”. Poco ottimismo generale per i lettori granata.