Ottimo, buono, sufficiente o scarso: come giudicate il rendimento del Torino in questo primo terzo di campionato?

Dodici partite, quattordici punti. A La Spezia il Torino non è riuscito a bissare il successo casalingo contro la Sampdoria e trascorrerà la pausa rimuginando sui propri errori aspettando l’Udinese, l’avversaria che sarà di scena al Grande Torino dopo le sfide delle Nazionali. Quasi un terzo di campionato: come giudicate il rendimento del Torino fino a questo punto? Pensate sia stato ottimo, visto anche come si era chiusa l’ultima stagione? Lo giudicate buono? O sufficiente? O invece pensate che sia scarso e non all’altezza delle aspettative? Questo il tema del sondaggio: per votare basterà scegliere l’opzione in basso, al fondo di questo articolo, o in homepage, in basso sotto la classifica.

A quasi un terzo del campionato, come giudicate il rendimento del Torino? Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso Guarda i risultati