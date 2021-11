Sondaggi / La maggioranza pensa che Juric non verrà accontentato nel calciomercato di gennaio. Solo il 21% è speranzoso

L’anno nuovo si avvicina e con esso anche il mercato. Juric, schietto come sempre, è stato molto esplicito sulla situazione del Torino. Servono infatti innesti che assicurino maggiore continuità per sopperire alle continue mancanze generate dagli infortuni. Spesso si è trovato a dover fare i conti con settori di campo decimati, come contro lo spezia, amtch da vincere ad ogni costo ma che si è invece trasformato in uno scoglio. Schierare i granata del vecchio Toro si è rivelata una scelta che non ha portato frutto e Juric vuole che la rotta cambi. Abbiamo chiesto ai nostri lettori se Cairo accontenterà il tecnico a gennaio secondo loto.

Toro, solo il 21% pensa che Cairo accontenterà Juric

“Mi auguro che la mia parola abbia un peso maggiore, perché nell’ultimo mercato non è stata ascoltato. Perché poi sono io che sono esonerato, il mio staff va a casa. Dobbiamo alzare il livello su tutto“, questo l’appello lanciato dall croato ex Genoa. In estate quindi, il mercato messo in atto dalla società e capitanato da Cairo non è stato soddisfacente. Secondo la maggior parte dei votnati, la storia si ripeterà anche con quello di riparazione: il 79% dei lettori pensa infatti che Juric non verrà nuovamente accontentato. Solo il 21% è invece fiducioso.