Dopo la prestazione di ieri, siete fiduciosi o no sulla salvezza? - Toro.it

Pensate che un Torino che dovesse giocare come ieri anche con le altre avversarie riuscirà comunque a salvarsi o non avete fiducia?

Una prestazione, al di là della sconfitta, che ha lasciato l’amaro in bocca. Dopo il gol il Toro è sparito dal campo, non riuscendo a non subire fino al fischio finale e diventando così quasi spettatore della rimonta della Lazio. Certo, la difesa ha fatto gli straordinari, motivo per cui non parliamo di una partita chiusa con più gol al passivo, ma in fase di costruzione e sul piano delle conclusioni i granata hanno dato poco o niente. Dopo la prestazione con la Lazio, siete fiduciosi? Pensate il Toro riuscirà a salvarsi? Ditelo votando nel nostro sondaggio, nel box in homepage sotto le classifiche o qui in basso.

Dopo la prestazione con la Lazio, credete ancora alla salvezza? Sì

No Guarda i risultati

