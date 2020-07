Toro, torna il pessimismo: il 54% dei lettori non crede nella salvezza

Sondaggio / Per i lettori di Toro.it, la salvezza non è più possibile dopo la prestazione con la Lazio. La maggioranza non ci crede più

Il pessimismo aleggia ormai nell’aria per i tifosi del Torino. Anche contro la Lazio, i granata, dopo un primo vantaggio, non sono riusciti a portare a casa la partita, lasciandosi sopraffare dagli avversari. Un 2-1 pesante che si accumula al 4-2 di Cagliari e che potrebbe essere pagato più avanti. Anche se la zona retrocessione è ancora a 6 punti di distanza, con il Lecce sconfitto dalla Sampdoria, il calendario non aiuta Longo ed i suoi. Oltre al derby, c’è anche l’Inter tra una settimana e sicuramente non sarà semplice. Il caldo e la fatica inoltre, si stanno facendo sentire, e la rosa corta non facilita il lavoro: il Toro deve perciò ritornare a fare punti, per mettere matematicamente la salvezza in tasca.

Toro, la maggioranza ha perso la fiducia

C’è però chi non ci crede più, dopo le ultime prestazioni. Se con il ritorno della Serie A, i granata sembravano essersi pian piano ripresi, ora sono invece tornati al punto di partenza per quanto riguarda i risultati: i leggeri miglioramenti sul fronte tecnico-tattico si sono rivelati insufficienti. I tifosi temono la disfatta. Al nostro sondaggio sulla salvezza possibile o meno dopo la prestazione contro la Lazio, la maggioranza ha fatto emergere che non ci crede più. Il 54% ha infatto scelto il no come risposta, mentre il restante 46 ha optato per l’ottimismo. Situazione poco rosea perciò in casa Toro, e se non dovessero arrivare le prestazioni ed i risultati sperati, potrebbe inasprirsi ulteriormente.