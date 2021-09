Sondaggio / Per quanto riguarda la squadra di Juric chi è stato il migliore in campo contro la Salernitana

Il Toro battendo la Salernitana ha conquistato i primi 3 punti di questo campionato. Una partita in cui la squadra di Juric non è mai stata messa in difficoltà da Simy e compagni. Tanti giocatori del Toro hanno fatto molto bene, stupendo in positivo. Tra di loro anche i rinforzi arrivati nelle ultime ore di mercato. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: Chi è stato il migliore in campo contro la Salernitana? Potrete decidere votando uno tra Zima, Ansaldi, Singo, Sanabria e Bremer. Diteci la vostra votando nell’apposito box in fondo a questo articolo.



Chi è stato il migliore in campo contro la Salernitana? Zima

Bremer

Singo

Ansaldi

Sanabria Guarda i risultati