Sondaggi / Contro la Salernitana, i lettori hanno lasciato ai margini Rincon, Linetty e Lukic. Si salva invece Baselli

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Ivan Juric, che si prepara alla sfida contro la Salernitana in programma per domenic aalle 15.00. Reduci da due sconfitte consecutive, i granata cercheranno di fare il primo risultato utile di stagione. Per riuscirci avranno però bisogno dell’aiuto di tutti. Il tecnico croato ha infatti recuperato i giocatori impegnaati con le rispettive nazionali ed è pronto a riaprire le danze nel migliore dei modi. Il reparto con più ballottaggio resta il centrocampo. Tra le poche certezze di Juric c’è infatti Mandragora, pedina inamovibile che ha però bisogno di suporto. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi vorrebbero vedere al suo fianco contro il club campano.

Toro, parità per Pobega e Praet: entrambi attirano l’attenzione dei lettori

La curiosità ha regnato sovrana nelle risposte. A pari merito infatti hanno conquistato il 45% dei consensi due dei nuovi acquisti dei granata: Pobega e Praet. Entrambi arrivati a fine mercato, non hanno ancora avuto l’occasione di mostrare il proprio valore con la amglia granata. Il pubblico è però già pronto ad acclamarli e vorrebbe vederli all’opera il prima possibile. Scendendo nelle posizioni, scendono anche le percentuali: il terzo gradino va infatti a Baselli, con il 5% dei sì. Dietro ci sono poi Lukic e Linetty (con rispettivamente il 3 ed il 2% dei voti), entrambi già visti sotto la guida di Juric. L’ultima posizione è invece di Rincon, con solo l’1% dei consensi.