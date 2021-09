Sondaggio / Nell’importante sfida contro la Salernitana chi vorreste vedere in campo al fianco di Mandragora: diteci la vostra

La partita in cui la squadra di Ivan Juric affronterà la Salernitana si sta avvicinando. Un match che il Toro non potrà sbagliare contro un’avversaria, anche lei ancora con zero punti in classifica, che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo l’arrivo di Frank Ribery. Non sarà dunque una sfida semplice. Il tecnico del Toro ha ancora qualche scelta da decidere. Tra queste Juric dovrà stabilire chi schierare affianco a Mandragora in mezzo al campo. Date le diverse scelte in mezzo al campo a disposizione del Toro vi chiediamo: Contro la Salernitana chi al fianco di Mandragora a centrocampo? Potrete scegliere tra Pobega, Praet, Lukic, Rincon, Baselli o Linetty. Diteci la vostra votando nell’apposito box sotto questo articolo.

Con la Salernitana, chi al fianco di Mandragora a centrocampo? Pobega

Praet

Lukic

Linetty

Rincon

Baselli Guarda i risultati

