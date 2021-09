Da pochi giorni la sessione estiva di calciomercato si è conclusa, il Toro è stato tra le squadre più attive e i tifosi gli danno 6

Il calciomercato è terminato da pochi giorni ed è tempo di tracciare i primi bilanci. Il Toro nelle ultime ore di mercato è stato tra le squadre più attive con l’arrivo di 3 colpi: Praet, Brekalo e Zima. Mentre hanno salutato il club granata Vincenzo Millico e Nicola Rauti, ceduti in prestito, oltre a Iago Falque dopo la rescissione del contratto che lo legava al club granata. Un Toro dunque molto attivo nelle ultime 72 ore di mercato dopo il duro sfogo da parte di Juric al termine della partita contro la Fiorentina. Per la maggior parte dei lettori il mercato del Toro ha raggiunto un voto sufficiente.



Calciomercato Toro: il giudizio dei lettori

Nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di dare un voto al mercato del Toro con punteggio dal 4 all’8. Per la maggior parte dei partecipanti al sondaggio, ovvero il 35%, il voto giusto per il calciomercato condotto dal presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati è 6. Il 29% dei votanti assegna 5 al mercato del Toro. 7 è il voto che hanno dato il 19% dei partecipanti e 4 quello scelto dal 14 %. Infine il 2% dei lettori ha attributo 8 come voto al mercato dei granata.