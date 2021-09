Sondaggio / La sessione estiva di calciomercato si è conclusa, diteci come giudicate il mercato fatto dal Torino

La sessione estiva di calciomercato del Torino si è chiusa con l’arrivo di Josip Brekalo e le partenze in prestito di Vincenzo Millico e Nicola Rauti, oltre che con la rescissione del contratto di Iago Falque. In totale sono sette i volti nuovi arrivati sotto la Mole in questi mesi: oltre all’attaccante croato sono stati acquistati Etrit Berisha, David Zima, Tommaso Pobega, Dennis Praet, Magnus Warming e Marko Pjaca mentre hanno lasciato Torino i portieri Salvatore Sirigu e Samir Ujkani oltre a Nicolas Nkoulou, Lyanco, Soualiho Meité e i già citati Falque, Millico e Rauti (oltre ai giocatori non riscattati dai vari prestiti come Nicola Murru, Federico Bonazzoli e Amer Gojak). Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: che voto dareste al mercato del Torino? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it, potete scegliere un voto tra 4 e 8.