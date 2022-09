L’attacco composto da Pellegri e Sanabria non dà garanzie. I lettori votano per l’84% sì all’inserimento in rosa di una nuova punta

Appena sei gol in sette incontri. Una media che in questa primo scorcio di stagione sta penalizzando il Toro e non poco. La scelta della società di colmare il vuoto lasciato da Belotti con Pellegri e Sanabria non sta al momento portando i frutti. A dirlo sono ancora i numeri, col solo paraguaiano ad aver messo a referto gol dalle punte, pur trattandosi soltanto di quello siglato nel primo turno di campionato col Monza. Pellegri, nonostante l’investimento da cinque milioni, non viene più di tanto coinvolto da Juric, come dimostrato nelle scelte di formazione con il Sassuolo. Inizio non certo incoraggiante per un reparto costretto a rinnovarsi e per cui i tifosi ritengono ci sia bisogno di ulteriore peso offensivo, di qualcuno che la butti dentro con continuità. Nel sondaggio proposto dalla redazione di Toro.it., l’opzione più votata tra il sì verso l’acquisto di un nuovo attaccante, aspettare Pellegri e Sanabria e un no categorico, è stata la prima. Per l’84% dei votanti il Toro avrebbe bisogno di inserire un nuovo elemento da aggiungere a gennaio. Messaggio dunque alla dirigenza, nella risposta di una piazza che finora non si ritrova a pieno nella scelta della società di puntare sulle due attuali punte.