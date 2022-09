Sondaggio / Il contratto di Djidji scadrà il 30 giugno 2023, secondo voi il club granata dovrebbe rinnovarglielo: diteci la vostra

In questi giorni tra i diversi temi che tengono banco in casa Toro ce n’è uno in particolare del quale si sente parlare sempre di più, ovvero del futuro di Koffi Djidji. Il numero 26 granata ha il contratto che lo lega al Toro che scadrà il prossimo 30 giugno e la società piemontese sta facendo le sue valutazioni, ovviamente tenendo conto che il difensore classe 1992 sta facendo bene e anche lui è migliorato grazie alla ”cura Juric”. Per questo nel sondaggio di oggi ai lettori e alle lettrici di Toro.it poniamo la seguente domanda: Rinnovereste il contratto a Koffi Djidji? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

