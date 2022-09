Secondo l’80% di chi ha votato nel nostro sondaggio, Djidji merita il rinnovo di contratto: la scadenza è a giugno 2023

Le prestazioni di Djidji hanno convinto non soltanto Juric ma pure i tifosi del Toro. Motivo per cui l’80% di chi si è espresso nel sondaggio ha votato sì alla domanda “Rinnovereste il contratto a Djidji?”. Un crescendo di partita in partita per un calciatore che fino a un anno fa era spesso messo in discussione. Qualche errore nella prima parte dello scorso campionato (due rigori causati) poi una serie di gare convincenti, tanto che spesso anche nell’attuale stagione è stato titolare.