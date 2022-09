Sondaggio / Sanabria ha segnato un solo gol, Pellegri è ancora a secco in campionato: serve un’altra punta al Torino?

Uno dei maggiore problemi avuti dal Torino in questa prima parte di stagione riguarda la difficoltà a fare gol: appena 6 quelli segnati in 7 partite, di cui uno solo porta la firma di un attaccante, ovvero quello di Antonio Sanabria contro il Monza alla prima giornata. Dopo la rete del momentaneo 0-2 all’U-Power Stadium, il centravanti paraguaiano mentre Pietro Pellegri deve ancora sbloccarsi in campionato (ha segnato un gol in Coppa Italia contro il Palermo e gli è stata annullata la rete del 2-0 al Lecce per fuorigioco). Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: il Torino a gennaio dovrebbe acquistare un altro centravanti? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

A gennaio il Torino dovrebbe acquistare un nuovo attaccante? Sì

No

Non so, diamo tempo a Sanabria e Pellegri fino alla pausa per il Mondiale Guarda i risultati