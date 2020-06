Con quale modulo vorreste che il Torino giocasse contro il Parma? - Toro.it

Sondaggio / Longo in queste settimane ha lavorato principalmente sul 3-4-3 e sul 4-4-2: diteci quale modulo preferireste per il Torino contro il Parma

Non potendo più contare su Daniele Baselli a centrocampo, in queste settimane Moreno Longo ha lavorato principalmente su due moduli per il suo Torino: il 4-4-2 e il 3-4-3, già visto anche nelle prime partite della sua squadra. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: con quale tra questi due schieramenti vorreste vedere giocare la formazione granata sabato sera contro il Parma? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.