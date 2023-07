Abbiamo chiesto ai nostri lettori se fossero soddisfatti o meno delle nuove divise, presentate di recente dal Torino: ecco i risultati

Nuova stagione significa sempre nuovo inizio e quale il miglior modo per dare il via alle danze se non un “abito nuovo”? Il Torino ha infatti svelato le nuove divise e le loro diverse versioni tra casa e trasferta. Immancabile la prima maglia granata, ormai icona del club, che quest’anno vede spiccare un toro rampante sui fianchi e colletto, con all’interno la scritta “Sempre Forza Toro” e orlo laterale più scuri. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori un parere su questa nuova divisa.

Toro, il parere dei lettori sulla nuova maglia

Lo stile classico sembra piacere a chi ci segue: il 69% ha confermato un parere positivo sulla maglia, scegliendo il “sì” come risposta alla domanda “Vi piace la nuova maglia del Torino?”. C’è poi sempre qualche scettico, probabilmente più legato ad altre versioni che ha invece votato con un no (31%).