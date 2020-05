Cairo a Superga: “Il Grande Torino incarnava i valori della forza, della riscossa” / IL VIDEO

Video / Il 4 maggio, una delegazione del Torino, assieme a Don Riccardo, è salita al colle di Superga per commemorare gli Invincibili

Un anno diverso, ma solamente nelle modalità. Lo spirito granata non è infatti cambiato, così come il ricordo del Grande Torino, ancora vivo nelle menti e nei cuori di tutti. Nonostante l’impossibilità di salire al colle di Superga per i tifosi, una delegazione del Torinoè riuscita a portare avanti la tradizione: avendo ottenuto i permessi, è salita dagli Invincibili, portando così avanti la tradizione con la benedizione ed i fiori alla lapide. Oltre a Don Riccardo Robella, cappellano del club granata, Cairo e Comi in rappresentanza del Torino, erano presenti i figli di Gabetto, Ossola e Erbstein.

Le parole di Cairo alla Lapide dei Caduti di Superga

Il presidente Cairo a Superga ha parlato non solo del Grande Torino ma anche dell’inizio della fase 2, che proprio oggi 4 maggio segna una nuova fase per il nostro Paese. “Il Grande Torino incarnava i valori della forza, della riscossa”. Ecco il video completo.