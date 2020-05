Antonio Ballarin: "Quel Toro non era una squadra, era una famiglia" - Toro.it

Nella Tragedia di Superga Antonio Ballarin perse il papà, Aldo, ma anche lo zio Dino: l’emozione nel ricordare il Grande Torino

“Bisogna partire dal presupposto che erano una famiglia, uscivano tutti insieme e si trovavano in compagnia. E quel caffè bevuto sulle scale…”. Così comincia il ricordo di Antonio, figlio di Aldo Ballarin, uno degli Invincibili che il 4 maggio del 1949 perse la vita nel tragico incidente di Superga. “Noi siamo sempre stati per tutti a Chioggia ‘i figli di Ballarin’ e questo mi basta per tenere viva la memoria di mio padre”.

L’intervista ad Antonio Ballarin, figlio di Aldo

Le parole del figlio di Aldo Ballarin, Antonio, in occasione della visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.