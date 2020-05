Video / La testimonianza del capitano Claudio Sala, che nel 1976 vinse sul campo il settimo scudetto nella storia del Torino

“Abbiamo fatto parte della storia”. Così Claudio Sala, in una vecchia intervista, ricordava lo scudetto vinto dal suo Torino nel 1976. “L’emblema di una squadra che, dopo la tragedia di Superga, è riuscita a ricostruirsi”. Qui il poeta del gol mostra un piccolo grande rammarico, non aver vinto ancora: “Speravamo di vincere anche il secondo consecutivo, ma a Torino contro la Juventus non era facile avere successo per due anni di fila”. Le parole di Sala sono nel video che segue, nella bella intervista del nostro Fabio Milano.