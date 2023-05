Anche in Piazza Castello a Torino si è festeggiato lo scudetto del Napoli e tra i tanti cori ce n’è stato anche uno per i granata

Nel giorno del 74° anniversario della tragedia di Superga a Napoli si è festeggiato il terzo scudetto della storia del club azzurro. Una festa che i coinvolto tutti i napoletani in giro l’Italia e per il mondo e anche nel cuore di Torino, in Piazza Castello, dopo l’1-1 contro l’Udinese sono scesi in strada numerosi tifosi partenopei. Tra i tanti cori cantanti per celebrare la vittoria del campionato ce n’è stato anche uno dedicato al Toro: “Torino è stata e resterà granata”. Ecco il video: