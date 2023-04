Le parole del giornalista Massimo Giletti, la cui trasmissione su La7 è stata recentemente sospesa da Urbano Cairo

Urbano Cairo, proprietario di La7, ha deciso di sospendere il programma “Non è l’arena” di Massimo Giletti. Striscia la notizia non si è fatta attendere e ha consegnato tramite Valerio Staffelli un tapiro al noto giornalista. Giletti ha commentato: “Bisogna chiedere a lui perchè mi abbiano mandato via. Forse l’ha fatto perchè sono juventino”. Poi ha anche aggiunto: “Voglio comunque bene a Cairo. Quando è morto mio padre, me lo sono trovato vicino“.