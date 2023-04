Cremonese-Empoli darà inizio alla 30ª giornata di Serie A: Torino impegnato in casa contro la Salernitana domenica alle 15:00

Cremonese ed Empoli scenderanno in campo alle 18:30 per la gara inaugurale della 30ª giornata di Serie A. I grigiorossi dovranno necessariamente centrare i tre punti per accorciare sullo Spezia, impegnato nel posticipo delle 20:45 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gli azzurri di Paolo Zanetti, dopo una serie di 4 sconfitte consecutive, hanno battuto il Lecce e pareggiato a San Siro contro il Milan.

Sabato 15 aprile

Milan che affronterà un Bologna in grandissima forma, sabato 15 aprile alle ore 15:00, in trasferta al Dall’Ara. Gli uomini di Pioli sono scivolati al quarto posto, a quota 52 punti, e hanno bisogno di una vittoria per continuare a inseguire un piazzamento in Champions League. A seguire, alle ore 18:00, la capolista Napoli ospiterà un Hellas Verona in cerca di punti salvezza. I gialloblù distano 4 punti dal quartultimo posto: occorrerà una super prestazione per avere la meglio sugli uomini di Spalletti, probabilmente concentrati sul ritorno dei quarti di finale di Champions. Chiuderà il sabato la sfida tra Inter e Monza, in programma alle ore 20:45: nerazzurri a secco dei 3 punti da 4 gare.

Domenica 16 aprile

Il lunch match di domenica vedrà in campo Lecce e Sampdoria, quasi un’ultima spiaggia per i blucerchiati, ultimi in classifica e a -11 dalla zona salvezza. I giallorossi, invece, sono in piena crisi. Ben 6 sconfitte consecutive per Baroni, che deve guardarsi preoccupato dalle inseguitrici. Alle ore 15:00 scenderà in campo il Torino contro la Salernitana di Paulo Sousa. I granata dovranno riscattare la sconfitta contro la Roma, contro Candreva e compagni, reduci dal pareggio contro l’Inter. Sassuolo e Juventus scenderanno in campo alle 18:00, mentre alle 20:45 all’Olimpico andrà in scena Roma-Udinese.

Lunedì 17 aprile

La 30ª giornata di Serie A si chiuderà con il monday night tra Fiorentina e Atalanta, una gara che storicamente garantisce tanti gol e spettacolo. I viola stanno facendo un percorso straordinario in Conference League e dovranno necessariamente vincere per accorciare sulla zona Europa. L’Atalanta, al contrario, ha bisogno dei 3 punti per riscattare la sconfitta contro il Bologna e puntare al quarto posto.