Nel prossimo Consiglio Federale la FIGC discuterà il tema delle seconde squadre: finora in Italia solo la Juventus ha aderito

La FIGC si prepara a discutere nuovamente il tema delle seconde squadre. Se ne parlerà nel prossimo Consiglio Federale del 19 aprile, alle ore 11:30. L’idea è quella di allargare il progetto e coinvolgere anche altre squadre, visto che al momento solo la Juventus ha una seconda squadra in Italia. Una possibilità interessante e utile anche per il Torino, che potrebbe decidere di crearla. Urbano Cairo, come altri presidenti, aveva aperto all’idea ma non aveva fatto nulla di concreto. Le seconde squadre parteciperebbero al campionato di Serie C e darebbero l’oppurtinità a molti giovani di mettersi in mostra in un campionato competitivo. La decisione di discuterne in Consiglio è un segnale: la Federazione non vuole più aspettare. Le parole di Gravina infatti, furono le seguenti: “Questo non è più il momento delle discussioni. Se vogliamo essere seri sul tema delle seconde squadre bisogna decidere in tempi rapidi. Se rinviamo a maggio/giugno significa che il sistema, nella sua totalità, non vuole le seconde squadre“.