Ceferin: “Pronti a ripartire. Euro 2021? Sono sicuro che si giocherà”

Il presidente dell’Uefa Ceferin sulla ripresa del calcio post coronavirus: “Il buon vecchio calcio con i suoi tifosi tornerà presto”

Il protocollo giunto nella giornata di ieri con il conseguente via libera agli allenamenti di gruppo per il calcio italiano, insieme alla ripresa graduale già avvenuta negli altri paesi, fa respirare aria di ottimismo e positività anche in casa Uefa e a dimostrarlo sono le parole del presidente Aleksander Ceferin. In un’intervista al Guardian, infatti, non si è solo detto pronto a ripartire ma anche sicuro che presto, sugli spalti degli impianti sportivi, torneremo a vedere anche i tifosi. “Siamo pronti, seguiremo le raccomandazioni delle autorità – ha dichiarato il numero uno dell’Uefa – ma sono assolutamente sicuro che il buon vecchio calcio, con i suoi tifosi, tornerà molto presto“.

Il presidente Uefa: “Euro 2021? Perchè non dovrebbe giocarsi?”

E a chi gli chiede se scommetterebbe sugli Europei, rimandati al 2021 proprio a causa dell’emergenza sanitaria, risponde: “Lo farei, non so perché non dovrei. Non penso che il virus durerà per sempre, penso che le cose cambieranno prima di quanto molti pensano. La situazione è seria ma i contagi sono in calo, siamo più prudenti, conosciamo meglio questo virus. E poi sono ottimista, non mi piace questa visione apocalittica per cui dobbiamo aspettarci una seconda, una terza o una quinta ondata“.

“Questa è una nuova esperienza e quando ci sbarazzeremo di questo virus, le cose torneranno alla normalità. Il calcio – rassicura il presidente Uefa Ceferin- non è cambiato dopo le Guerre mondiali e non cambierà dopo questo virus. La gente dice che il mondo non sarà lo stesso, magari ha ragione, ma allora perché non pensare che sarà migliore? Perché non pensare che saremo più svegli, o che finalmente ci renderemo conto di quanto siamo fragili davanti alla natura? Ci sono sempre delle lezioni da imparare“.