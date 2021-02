Fissata a marzo l’udienza di Lotito al Tribunale Federale per la violazione del protocollo anti-Covid riscontrata in casa Lazio

Il caso tamponi riscontrato in casa Lazio sta per giungere al termine. É quasi giunto il tempo del tanto atteso verdetto, che potrebbe assegnare al Torino ed alla Juventus le vittorie a tavolino dei match disputati contro i biancocelesti. La causa del caos emerso è riscontrabile nella violazione del protocollo anti-Covid, che vede quindi diversi membri della società capitolina sotto indagine. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha infatti richiesto di sottoporre a giudizio Lotito e con lui, i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia.

Caso Lazio, l’udienza si terrà il 16 marzo

L’accusa è di non aver rispettato l’art. 44.1 del Noif e l’articolo 4.1 del codice di giustizia sportiva, oltre ai protocolli sanitari Figc e quanto previsto dal comunicato della Figc diramato il 1° settembre 2020 sulla “mancata osservanza dei protocolli sanitari”. La data dell’udienza che vedrà presenziare Claudio Lotito di fronte al Tribunale federale per la vicenda è stata fissata al 16 marzo, secondo quanto riportato dall’Ansa, con il club che è stato deferito per responsabilità diretta, oggettiva e propria. Presto quindi verrà posta la parola “fine” alla vicenda.