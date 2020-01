Fedelissimi granata Pesaro: "Vogliamo l'esonero di Mazzari" - Toro.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Toro Club Fedelissimi Pesaro: “Chiediamo l’esonero di Mazzarri prima che faccia altri danni”

Le critiche verso Mazzarri, negli ultimi mesi, non si sono certamente palcate e, anzi, si sono intensificate. Critiche che sono spesso sfociate nella richiesta, da parte dei tifosi, dell’esonero del tecnico granata. Una richiesta che anche il Toro Club Fedelissimi Pesaro ha fatto tramite una lettera che riceviamo e pubblichiamo. “Il Club Fedelissimi Granata di Pesaro ha votato all’unanimità la sfiducia all’allenatore Walter Mazzazzi, un allenatore del tutto estraneo all’essenza granata, un allenatore che fa giocare al Toro il peggior calcio del campionato, un allenatore che ha affossato gli splendidi ragazzi del vivaio( Millico trattato come uno scarto e Rauti mandato fuori dalle scatole), un allenatore che ha vergognosamente sbattuto in faccia al popolo granata le porte del “SUO”Filadelfia, un allenatore che è per il Toro una autentica sciagura !!!! Il club Fedelissimi Pesaro chiede esonero di Mazzarri immediatamente, prima che faccia ulteriori e irreversibili danni!!!! Sempre FVCG!!!!!!