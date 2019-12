L'UCG chiede le dimissioni del Questore, ma 10 Torino Club si dissociano - Toro.it

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da 10 Torino Club che hanno deciso di dissociarsi dal comunicato dell’Unione Club Granata

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dai Torino Club Alassio, Torino Club Asti 1961, Torino Club Frossasco “Ermanno Eandi”, Torino Club Mondovì Popolo Granata, Torino Club Piossasco “R. Salvadori”, Torino Club Santena Granata. Torino Club Settimo Torinese “R. Rossi”, Torino Club Toroinviaggio”, Torino Club Valcerrina Granata “A. Cereser”, Torino Club Vercelli “E. Castigliano” riguardo al comunicato rilasciato dall’Unione Club Granata in cui si chiedevano le dimissioni del Questore De Matteis.

Il comunicato dei Torino Club

“Egr.direttore,

abbiamo appreso della pubblicazione di un comunicato a firma dell’UCG, Unione Club Granata, del quale non eravamo a conoscenza, sottoscritto anche a nome delle associazioni (Torino Club) che noi rappresentiamo, e pertanto intendiamo dissociarci.

Anche noi attendiamo fiduciosi l’esito del lavoro della Magistratura, fortemente convinti che gli stadi debbano essere luoghi sicuri, nei quali le famiglie possano trascorrere momenti sereni in tutta sicurezza.

Grazie per l’attenzione”.

TORINO CLUB ALASSIO

TORINO CLUB ASTI 1961

TORO CLUB FROSSASCO

“E. Eandi”

TORINO CLUB MONDOVÌ POPOLO GRANATA

TORO CLUB PIOSSASCO “R.Salvadori”

TORINO CLUB SANTENA GRANATA

TORINO CLUB SETTIMO T.SE “R.Rossi”

TORINO CLUB TOROINVIAGGIO

TORINO CLUB VALCERRINA GRANATA “A. Cereser”

TORINO CLUB VERCELLI

“E.Castigliano”