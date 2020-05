Cairo: Rcs è il terzo gruppo editoriale digitale in Italia

Il gruppo editoriale di Urbano Cairo è il terzo in Italia dopo Facebook e Google: nel mese di marzo ha registrato oltre 36milioni di utenti unici

Ottimo risultato per il gruppo editoriale del presidente granata Urbano Cairo che con la Cairo-Rcs ha raggiunto il terzo posto in Italia come mediaplayer digitale. Con oltre 36,5 milioni di utenti unici fatti registrare nel mese di marzo 2020, infatti, il gruppo dell’imprenditore alessandrino si assesta dietro a due colossi del web com Facebook e Google ottenendo un risultato che rappresenta, come annunciato dallo stesso gruppo editoriale , “una buona progressione di tutte le “properties” digitali, da La Gazzetta dello Sport a tutti periodici, beneficiando, in particolare, del costante incremento di audience del Corriere della Sera e «La7».

Corriere.it, primo quotidiano in Italia

Tra i protagonisti di questo risultato c’è sicuramente Corriere.it che ha fatto registrare più di 35milioni di utenti unici, con una media di 7,4milioni al giorno, risultando così il primo quotidiano in Italia. Anche gli abbonamenti sono in aumento, con oltre 300 mila sottoscrizioni, mentre le vendite in edicola si sono dimostrate più che buone nonostante i lockdown di questi mesi.

Numeri che fanno certamente piacere ad Urbano Cairo, presidente della Cairo Communication (che aveva sospeso i dividendi nelle settimane passate) e di Rcs: “Siamo estremamente soddisfatti di questi risultati, che confermano la riconosciuta autorevolezza dei contenuti del «Corriere», de La7 e di tutte le nostre testate giornalistiche, e il riconoscimento dei nostri lettori e telespettatori per il grande lavoro messo in campo dalle redazioni e da tutta l’azienda in questi mesi segnati dall’emergenza. Uno sforzo comune per essere sempre accanto ai nostri lettori, supportandoli con un’imponente e accurata copertura informativa e con iniziative di lettura e di approfondimento, possibili anche grazie agli sforzi degli edicolanti e della distribuzione, che non si sono mai fermati”.