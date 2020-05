Cairo Communication, sospesa la distribuzione dei dividendi - Toro.it

Dopo Rcs anche la Cairo Communication sospende la distribuzione dei dividendi a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus

Non si fermano le iniziative per far fronte all’emergenza sanitaria in corso dovuta al dilagare del coronavirus: e ancora una volta si torna a parlare, in questo senso, del patron granata Urbano Cairo. L’assemblea della Cairo Communication, infatti, ha deciso di sospendere la distribuzione dei dividendi della holding del presidente granata. Una decisione presa ovviamente per far fronte alla crisi seguita all’emergenza di questi mesi: gli utili della Cairo Communication per quanto riguarda il 2019 ammontano a oltre 42 milioni di euro e verranno destinati al rafforzamento delle società appartenenti al gruppo dell’imprenditore alessandrino.

Anche Rcs ha sospeso i dividendi

La decisione della Cairo Communication arriva a seguito di quella già presa nel mese di aprile da RCS: i 15 milioni che sarebbero stati da dividere tra gli azionisti avevano scatenato non poche polemiche ma sono stati “sospesi”.

L’ufficialità è arrivata lo scorso 29 aprile quando il consiglio di amministrazione dell’azienda ha espresso parere contrario alla distribuzione dei dividendi prospettata ad inizio aprile.