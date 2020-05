Giornata cruciale per il calcio italiano: La Figc incontrerà questo pomeriggio i rappresentanti del Governo e del comitato tecnico scientifico

Saranno ore decisive, le prossime, per il calcio italiano: la Figc, infatti, incontrerà proprio questo pomeriggio i rappresentanti del Governo e del Comitato tecnico-scientifico per discutere in merito alla ripresa degli allenamenti di squadra e del campionato di Serie A. L’appuntamento, fissato per le 15:30 di oggi, sarà cruciale: dopo la discussione sul protocollo inviato dalla FIgc proprio al Governo, in caso di via libera da parte del Comitato, infatti, le società di calcio potranno con tutta probabilità tornare ad allenarsi regolarmente a partire proprio dal prossimo 18 maggio, come da giorni si prevede di poter fare. E a quel punto la Serie A potrà seriamente tornare a pensare di riprendere il campionato. Dalla riunione di oggi, in particolare, è atteso un nuovo e più approfondito protocollo che possa permettere al calcio di ripartire ma garantendo la massima sicurezza. Tuttavia, quello di questo pomeriggio non sarà l’unico appuntamento importante.

Serie A, entro il 25 maggio la decisione definitiva

La Serie A, dunque, attende di apprendere la decisione di Governo e Comitato tecnico-scientifico e il passaggio, come detto sarà cruciale tanto che il Consiglio Federale, previsto per venerdì, è stato rimandato proprio per avere informazioni più precise. Tuttavia, la deadline incalza: entro il 25 maggio, infatti, sarà necessario comunicare alla Uefa se il campionato potrà riprendere oppure no. E se la strada imboccata sarà quella della ripresa sarà necessario comunicare anche in quali e date e con quali modalità si tornerà in campo.

Calcio estero, quale situazione in Europa?

Saranno ore e giorni decisivi, dunque, i prossimi. Almeno per il calcio italiano. Ma qual è la situazione nel resto d’Europa? In tutti gli stati, o quasi, a regnare sovrana è la confusione ma mentre in Germania la Bundesliga ha avuto il via libera, così come in Portogallo e Polonia che si avviano verso la ripresa a fine maggio, in altri paesi si segue la linea della prudenza. In Francia resta tutto sospeso così come in Olanda, dove si è deciso di tornare in campo soltanto dal 1° settembre prossimo.

Il resto dell’Europa, invece, fa compagnia all’Italia continuando a discutere su una possibile ripresa dei campionati nelle prime settimane di giugno.