Nuovo Dpcm: stop ai tifosi, nel calcio si torna a giocare a porte chiuse - Toro.it

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm: niente tifosi allo stadio, si giocherà a porte chiuse anche Torino-Lecce in Coppa Italia

Il calcio professionistico, dalla serie A alla serie D, non si ferma ma proseguirà senza tifosi: è quanto stabilito nel nuovo Dpcm firmato nella notte dai Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In questa prima parte di stagione era consentito l’ingresso negli impianti fino a un massimo di 1.000 spettatori, ora invece si torna a giocare a porte chiuse, come avvenuto nello scorso campionato dopo il lockdown. Per quanto riguarda il Torino, il divieto per i tifosi di assistere alle partite vale già per il match di Coppa Italia contro il Lecce previsto mercoledì alle ore 14.