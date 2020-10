Spadafora: "Serie A? Non so se si potrà arrivare in fondo..." - Toro.it

Serie A alle prese con l’emergenza coronavirus. Parla il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a La7: “Non abbiamo certezze”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato a “L’Aria che Tira”, su La7, facendo il punto anche sulla Serie A, alle prese – come tutti i settori produttivi – con l’emergenza coronavirus: “Non sono un grande esperto di calcio e non l’ho nascosto, ma questo mi ha dato autonomia di pensiero. Il calcio di Serie A è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza anch’essa enorme. Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega Serie A deve pensare a un piano B e piano C già da ora”. Queste, le parole del Ministro, che sulla “bolla” (nella quale si è posto il Torino) ha dichiarato: “Quando ci sono stati vari casi nei giorni scorsi ho parlato del protocollo, che prevede già una bolla, ma se società e calciatori non lo rispettano non possiamo farci nulla”.