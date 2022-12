Armando Izzo è accusato di frode sportiva e concorso esterno in associazione camorristica: i fatti risalgono a quando giocava nell’Avellino

Guai seri per Armando Izzo: il pm Maurizio De Marco avrebbe chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere per il difensore attualmente al Monza ma ancora di proprietà del Torino. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, le accuse nei confronti del calciatore sarebbero di frode sportiva e di concorso esterno in associazione camorristica. Ieri c’è stata la requisitoria del pm nel processo sui presunti casi di calcioscommessi che sarebbero stati orchestrati dai fratelli Accurso, bossdel clan camorristico della Vinella Grassi. I fatti incriminati risalgono ai tempi in cui il difensore militava nell’Avellino, dal 2012 al 2014.