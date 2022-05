Morto l’ex centrocampista, dirigente e osservatore Giorgio Vitali: aveva 83 anni

Durante la notte è morto Giorgio Vitali, ex centrocampista del Milan. Finita la sua carriera di calciatore era diventato direttore sportivo di molte squadre, tra cui Napoli, Monza, Atalanta, Parma, Cesena, Genoa e Torino. Nato il 13 giugno del 1940 l’ex giocatore del Milan è ricordato per aver scoperto moltissimi giocatori e per aver aiutato a costruire uno dei settori giovanili migliori d’Italia: quello dell’Atalanta. Negli anni ’90 Vitali è stato anche ds del Torino.