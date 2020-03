Nazionale, con la Germania a porte chiuse, attesa per l’amichevole con l’Inghilterra

Il Covid-19 mette a rischio le amichevoli della Nazionale italiana: con la Germania si giocherà a porte chiuse, è attesa per la decisione dell’Inghilterra.

L’emergenza coronavirus intacca anche la Nazionale. Erano infatti in programma due amichevoli rispettivamente contro Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente per il 27 ed il 31 marzo, a Londra e Norimberga, in vista di Euro2020. La federazione tedesca ha annunciato che la sfida sarà giocata ma a porte chiuse mentre non è ancora nota la decisione di quella inglese. Al momento la Premier si sta regolarmente disputando ancora a porte aperte.

Anche Euro 2020 è a rischio

L’Italia di Mancini, pronta a tornare in campo, potrebbe dover rinunciare agli ultimi test prima dell’Europeo, che è però a rischio. La Serie A vuole infatti che venga rinviata la competizione, per poter concludere il campionato in tutta serenità. Sono numerose le sfide da recuperare, con le giornate che saltano a causa dello stop fino al 3 aprile. Sarebbe difficile quindi redistribuire i match nel tempo che separa la fine della massima Serie italiana da Euro 2020, tenendo conto della Coppa Italia e delle eventuali sfide di Champions ed Europa League in caso di avanzata delle italiane.