Ancora una volta, a Nichelino, la targa di Valentino Mazzola è finita nel mirino degli incivili che l’hanno vandalizzata

Non c’è pace per la targa dedicata a Valentino Mazzola a Nichelino. Ancora una volta, la targa posta in via Trento, è stata vandalizzata dagli incivili. Questa volta è stata portata via la fioriera posta sul terrapieno.

Le parole del presidente del Toro Club

Mario Cacciolatto, presidente del Toro Club, ha detto: “Vergogna, non esistono più rispetto ed educazione”. I fiori erano già stati rubati a gennaio del 2023. Nel giugno del 2019, invece, era stata vandalizzata per la prima volta.