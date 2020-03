Niente calcio, spazio ad attualità e fantascienza: ecco i programmi TV di questa sera

Per un po’ di svago o per restare aggiornati sulle ultime notizie, ecco tutti i programmi tv di questa sera, 24 marzo, sulle principali reti in prima serata

Prosegue l’emergenza coronavirus, così come la quarantena. I tempi si dilatano nonostante qualche miglioramento, ma ci vorrà ancora qualche tempo per l’inversione di rotta definitiva. Nell’attesa di eventuali risvolti e novià, ecco i programmi che verranno trasmessi questa sera in Tv. Rai 1 propone “Permette? Alberto Sordi“, film del popolare attore, in programma per le 21.25. Alle 21.20 su Rai 2 continuano invece le avventure dei protagonisti di “Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente“, reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Rai 3 propone invece “Cartabianca“, con Bianca Berlinguer che parlerà di cronaca ed attualità (ore 21.20). Per una serata dedicata alla fantascienza c’è “Prometheus” alle 21.21 su Rai 4.

I programmi Tv sugli altri canali

Mediaset offre altrettante alternative interessanti. Su Canale 5 verrà trasmesso lo speciale TG 5 “E’ guerra totale, ma quando finirà?” (ore 21.20). Italia 1 invece prosegue con la saga di Harry Potter: arriva il quarto capitolo “Harry Potter e il Calice di Fuoco” inprogramma per le 21.26.

Per un film d’azione c’è “Commando” su Rete 4 (ore 21.27). Tv8 sceglie invede di fare un viaggio nel passato, proponendo “Balla coi Lupi“, con Kevin Kostner, in programma per le ore 21.30. Per qualche sana risata invece, sul NOVE verrà trasmesso “Fantozzi contro tutti” (ore 21.35).